Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık...
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Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.
Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:54 Kaynak: AA
: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir."
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