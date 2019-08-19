Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık...
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Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık...

1 saat önce

Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.

Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir."
Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:54 Kaynak: AA
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