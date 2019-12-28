Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi - Son Dakika

Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi

6 saat önce

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranında indirim uyguladı.

Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi, System.String[]

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranında indirim uyguladı.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranlarında indirim yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 1,60 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 1,40'a düşürüldü.

Ayrıca, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1,42 olarak belirlendi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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