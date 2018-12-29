Merkez Bankası: "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarında Değişiklik...
1 saat önce
IHAAW100811-EKO/29-12-2018- Merkez Bankası: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.
IHAAW100811-EKO/29-12-2018
- Merkez Bankası
: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." 29.12.2018 10: 08: 11 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:14 Kaynak: İHA
Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak
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