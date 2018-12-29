Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarında Değişiklik...

Merkez Bankası: "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarında Değişiklik...

1 saat önce

IHAAW100811-EKO/29-12-2018- Merkez Bankası: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Merkez Bankası:
IHAAW100811-EKO/29-12-2018

- Merkez Bankası: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." 29.12.2018 10: 08: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:14 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 12:00:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarında Değişiklik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]