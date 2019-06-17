Merkez Bankası: "Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, politika faiz oranının 100 baz puan...
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Merkez Bankası: "Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:06 Kaynak: AA
: "Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir."
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