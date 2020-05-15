Merkez Bankası Mayıs Ayı Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38'e indi.



TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,93 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,76'ya geriledi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,76'dan yüzde 9,38'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 9,20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,62'den yüzde 8,30'a indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,9277'den 7,0180'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,1104'ten 7,2204'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 6 milyar 50 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7 milyar 225,5 milyon dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 15 milyar 322 milyon dolardan 16 milyar 823 milyar dolara çıktı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8,39 oldu

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde eksi 0,6'dan yüzde eksi 1,3'e inerken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,6 olarak değişmedi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 9,03'ten yüzde 8,28'e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,39 ve yüzde 7,86 olarak kayıtlara geçti.