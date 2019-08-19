Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13...
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Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak.
Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:02 Kaynak: AA
: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak."
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