Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13...
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Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13...

1 saat önce

Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak.

Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak."
Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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