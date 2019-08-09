Merkez Bankası’nda 5 genel müdürlüğe atama yapıldı
47 dakika önce
TCMB başekonomist ve bazı departman genel müdürleri görevinden alınmasının ardından yerlerine gelen isimler belli oldu.
TCMB
başekonomist ve bazı departman genel müdürleri görevinden alınmasının ardından yerlerine gelen isimler belli oldu. DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre atamalar yine 'içeriden' yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:59
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