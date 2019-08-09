Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası’nda 5 genel müdürlüğe atama yapıldı
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Merkez Bankası’nda 5 genel müdürlüğe atama yapıldı

47 dakika önce

TCMB başekonomist ve bazı departman genel müdürleri görevinden alınmasının ardından yerlerine gelen isimler belli oldu.

Merkez Bankası’nda 5 genel müdürlüğe atama yapıldı, System.String[]
TCMB başekonomist ve bazı departman genel müdürleri görevinden alınmasının ardından yerlerine gelen isimler belli oldu. DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre atamalar yine 'içeriden' yapıldı.
TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:59 
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