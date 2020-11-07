Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti - Son Dakika

Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti

07.11.2020 17:12
Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti, System.String[]

Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti.

Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti.

Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti. 7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atandı. Görev devir teslim töreninde Ağbal, Murat Uysal'a teşekkür ederken; Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal'a başarılar diledi.

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

Naci Ağbal 7 Kasım 2020 Tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ANKARA

Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti

Merkez Bankası, Naci Ağbal, Bayburt, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti - Son Dakika


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