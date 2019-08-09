Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı
Son Dakika Dünya Haber

Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı

47 dakika önce

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz’da görevden alınmasının ardından bankanın “beyin takımı” olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.

Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı, System.String[]
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz'da görevden alınmasının ardından bankanın "beyin takımı" olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.

Genel müdürlerin büyük kısmı Murat Çetinkaya döneminde bu görevlere atanmıştı. Görevden alınanlar arasında Baş Ekonomist Hakan Kara da yer alıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Murat Çetinkaya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar
Son 12 aylık cari denge yaklaşık 17 yılın ardından fazla verdi Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü Uyuşturucu kartellerinin savaşı sonrası parçalanmış 19 ceset bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]