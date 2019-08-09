Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı
47 dakika önce
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz’da görevden alınmasının ardından bankanın “beyin takımı” olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.
Türkiye Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 6 Temmuz'da görevden alınmasının ardından bankanın "beyin takımı" olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.
Genel müdürlerin büyük kısmı Murat Çetinkaya döneminde bu görevlere atanmıştı. Görevden alınanlar arasında Baş Ekonomist Hakan Kara da yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:29
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