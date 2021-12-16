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Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi

16.12.2021 17:46
Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'den yüzde 14'e indirdi.

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'den yüzde 14'e indirdi. Dolar/TL faiz kararı sonrasında 15,55'i geçti. Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 21,31 düzeyine gelmesi ve Türk Lirası'nda (TL) tarihi değer kayıpları devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimine devam etti.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Banka son dört ayda 500 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Karar öncesi 15 seviyesini aşarak tarihi zirveye ulaşan dolar/TL'de değer kaybı karar sonrası devam etti. Dolar/TL 15,55, euro/TL 17,67 seviyelerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası kurlardaki yükselişi durdurmak için 1 Aralık'tan bu yana piyasa döviz satışı yaparak dört kez doğrudan müdahaledebulundu.

Merkez Bankası'nın açıklaması Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklama, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir" şeklinde devam etti.

Erdoğan'ın düşük faiz ısrarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizde ısrar etmesi nedeniyle son dört ayda yapılan faiz indirimleri neticesinde TL'de değer kayıpları hızlanarak devam ediyor.

DW/ SSB, HS

(c)

Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi

Merkez Bankası, Türk Lirası, Banka, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi - Son Dakika


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