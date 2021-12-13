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Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale

13.12.2021 15:06
Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale

Dolar/TL'nin 14'ü, Euro/TL'nin ise 16'yı geçmesinin ardından Merkez Bankası bugün döviz piyasasına bir kez daha müdahale etti.

Dolar/TL'nin 14'ü, Euro/TL'nin ise 16'yı geçmesinin ardından Merkez Bankası bugün döviz piyasasına bir kez daha müdahale etti. Açıklamada "sağlıksız fiyat oluşumları" müdahaleye gerekçe gösterildi.Döviz kurlarının haftaya rekorla başlaması sonrası Merkez Bankası (TCMB) bugün döviz piyasasına bir kez daha müdahale etti. TCMB'den yapılan açıklamada, doğrudan döviz müdahalesi yapıldığı belirtilerek "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Böylece Merkez Bankası Aralık ayı başından bu yana toplam dört kez piyasalara müdahale etmiş oldu.

Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde kurlar haftaya rekor yükselişle başlamış, Dolar/TL 14'ün, Euro/TL ise 16'nın üzerine çıkmıştı. Piyasalara, Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü toplantıda bir kez daha faiz indireceği beklentisi hakim. Kurlardaki yükseliş üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün öğleden sonra Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacağı bildirildi.

Uluslararası piyasalar da Türkiye'de yaşanan gelişmeleri izliyor. Commerzbank'ın analisti Tatha Ghose, "Merkez Bankası'nın müdahaleleri başarısızlığa mahkum, çünkü burada sağlıksız olan para politikasının kendisi" değerlendirmesini yaptı.

Nebati: Bitersek hep birlikte biteceğiz

Habertürk gazetesine açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceği mesajını verdi.

"Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle" diyen Nebati, uygulanan yeni ekonomik modelin tutmaması halinde "üzüleceğini" ifade etti. Bakan, "Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; 'Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin?' Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da birçok kez "faizin sebep, enflasyonun netice" olduğunu söylemiş ve düşük faiz politikasından geri adım atılmayacağı mesajı vermişti.

DW/BÖ,HS

(c)

Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale

Merkez Bankası, dolar, Döviz, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale - Son Dakika
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