Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı altın swap piyasası
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Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı altın swap piyasası

1 saat önce

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek

Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı altın swap piyasası, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.


Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16 
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Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak
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