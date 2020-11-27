Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti

27.11.2020 00:36

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Faiz artışı sonrası sinyali verilen uygulamada; Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı parada ise vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den 19'a çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında yabancı para ve TL cinsinden, vadesiz ve kısa vadeli mevduatı 2'şer puan arttırdı. Buna göre; Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI, FAİZ ARTIŞININ ARDINDAN DEĞİŞİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 475 baz puan faiz artışına karar verilen Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımlamış ve özetlerde zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler öne çıkmıştı. Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Toplantı özetlerinde "Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunu değerlendirmiştir." ifadeleri yer almıştı.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti


Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti - Son Dakika Ekonomi


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