Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranı kararı
43 dakika önce
Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.
Merkez Bankası'nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi. - ANKARA
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Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi
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