Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranı kararı
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Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranı kararı

43 dakika önce

Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranı kararı, System.String[]
Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Merkez Bankası'nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
Merkez Bankası, Ekonomi
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