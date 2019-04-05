Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı Faiz Oranları Açıklaması

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı Faiz Oranları Açıklaması

43 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranın yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranın yüzde 2,65 olarak belirlendiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı Faiz Oranları Açıklaması, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB),  1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranın yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranın yüzde 2,65 olarak belirlendiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "Kredi Kartı İşlemlerinde 2019 Yılı İkinci Çeyreğinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu" başlığı ile yaptığı açıklama şöyle; "1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:37 Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:20:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı Faiz Oranları Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]