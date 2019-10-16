Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama

Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama

1 saat önce

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.

Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama, System.String[]

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.


Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmuyor. - İSTANBUL

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon oranı sınırlandı
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