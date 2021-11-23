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Merkez Bankası'ndan kur açıklaması - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

23.11.2021 18:02
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

- Merkez Bankası: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.

- Merkez Bankası: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

(İHA)

Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'ndan kur açıklaması - Son Dakika


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