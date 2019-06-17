Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi
34 dakika önce
Merkez Bankası, Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılacağını açıkladı.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:13
, Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılacağını açıkladı. Yeni düzenleme doğrultusunda bankalar, APİ çerçevesinde yüzde 23 faizle fonlanacak.
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