Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi
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Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

34 dakika önce

Merkez Bankası, Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılacağını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi, System.String[]
Merkez Bankası, Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılacağını açıkladı. Yeni düzenleme doğrultusunda bankalar, APİ çerçevesinde yüzde 23 faizle fonlanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:13 
Merkez Bankası
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