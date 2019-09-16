Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan piyasaya 7 milyar lira
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Merkez Bankası'ndan piyasaya 7 milyar lira

1 saat önce

Bugün düzenlenen repo ihalesine 10,5 milyar TL teklif gelirken Merkez Bankası, piyasaya 7 milyar lira verdi.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 7 milyar lira, System.String[]

Bugün düzenlenen repo ihalesine 10,5 milyar TL teklif gelirken Merkez Bankası, piyasaya 7 milyar lira verdi.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10 
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