Merkez Bankası'ndan piyasaya 7 milyar lira
1 saat önce
Bugün düzenlenen repo ihalesine 10,5 milyar TL teklif gelirken Merkez Bankası, piyasaya 7 milyar lira verdi.
Bugün düzenlenen repo ihalesine 10,5 milyar TL teklif gelirken Merkez Bankası, piyasaya 7 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10
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