Üye Girişi
Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

10.12.2021 13:55
Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki sağlık fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki sağlık fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği kaydedildi.

(Mustafa Cenik-İHA)

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı 11:13 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası 10:17 Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası

Son Dakika Haberleri
14:17 Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!
14:08 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
14:06 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!         
14:18
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
"Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya! "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!         
08:29
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:35:19. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement