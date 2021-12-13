İstanbul'da ekonomi zirvesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile İstanbul'da görüşecek. Toplantının, saat 15.00'te İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

MB'DAN DÖVİZE 4. MÜDAHALE

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

(İHA)