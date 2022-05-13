Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar

13.05.2022 09:55

TCMB esas mukavelesinde değişiklik yürürlüğe girdi, banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

İHTİYATİ TEDBİR VE HACİZ KONULAMAYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40. maddesine eklenen bente göre, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

NET REZERVLER 15 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

TCMB'nin son verilerine göre toplam rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi. Bankanın rezervlerindeki swapların büyüklüğü 63,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.

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