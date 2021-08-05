Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile IBAN numaralarına dair yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre IBAN 26 karakterden oluşmaya devam edecek. IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek.
Ayrıca para transferine konu her bir müşteri hesabı için tebliğde belirtilen esaslar doğrultusunda IBAN oluşturmaları ve IBAN bilgisini hesap sahiplerine bildirmeleri zorunlu olacak.
IBAN numaralarına ilişkin yeni düzenleme şöyle:
?Günlük hayatta bir kişiye ya da kuruma para gönderirken sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri IBAN (International Bank Account Number) ya da sık kullanılan biçimiyle IBAN numarasıdır. Aslında Avrupa Birliği Düzenlemeleri kapsamında ülkeler arasındaki para transferlerinin hızlı olması ve maliyetlerin minimuma düşmesi için geliştirilmiştir. IBAN sayesinde bankalar ve diğer tüm kuruluşlar arasındaki para transferlerindeki hatalar ve gecikmeler en az seviyeye iner.
IBAN numarası, müşteri hesap numaralarının belirli bir standart dahilinde düzenlenmesiyle elde edilen uluslararası banka hesap numarasıdır. Bir IBAN numarası, sadece bir banka hesabına ait olabilir.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı - Son Dakika Ekonomi