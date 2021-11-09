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Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesine ilişkin açıklama

09.11.2021 07:59
Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesine ilişkin açıklama

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamada, "Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamada, "Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür. Söz konusu imkan kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır" denildi.

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği hatırlatılarak " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz ve standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanları daha önce atılan adımlarla kademeli olarak azaltılmış ve 1 Ekim 2021 tarihinde Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı sonlandırılmıştı. Bu defa, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür. Söz konusu imkan kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır" ifadeleri kaydedildi.

YABANCI PARA MEVDUATI/KATILIM FONUNA UYGULANAN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARIYapılan değişikliklerin 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. Alınan bu kararlarla, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması öngörülmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 12 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan 28 Ekim 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türk Lirası, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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