Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek
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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek

25 dakika önce

Merkez Bankası, döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı. Kararla piyasadan 2.1 milyar dolar çekileceği bildiriliyor.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.


Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:45 
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