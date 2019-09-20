Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.