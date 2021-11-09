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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı Resmi Gazete'de

09.11.2021 08:57
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Türk Lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz cinsi mevduat hesabı için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu. Kararla TL cinsinden zorunlu karşılıklar 7.4 milyar TL, döviz cinsi zorunlu karşılıklar ise 3.8 milyar dolar artacak.

(Mehmet Kalay/İHA)

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı Resmi Gazete'de

Türk Lirası, Gazete, Döviz, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


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