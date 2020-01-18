Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama

7 saat önce

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden...

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama, System.String[]

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.


Merkez Bankasından zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında; Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.


Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörüldüğü vurgulanarak, "Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesi ile piyasadan 0,3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi ve piyasaya 2,0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir. Ancak işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir" denildi. - ANKARA

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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