Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda indirimi - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda indirimi

43 dakika önce

Merkez Bankası, Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda indirimi, System.String[]

Merkez Bankası, Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:50 
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