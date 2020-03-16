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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda indirimi
43 dakika önce
Merkez Bankası, Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.
Merkez Bankası, Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:50
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