Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı

6 saat önce

Merkez Bankası altın rezervleri parasal değer olarak 1 milyar 274 milyon dolar artışla 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası altın rezervleri parasal değer olarak 1 milyar 274 milyon dolar artışla 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 6 Mart ile biten haftada 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 616 milyon dolar azalarak 77 milyar 414 milyon dolardan 75 milyar 140 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 6 Mart haftasında 1 milyar 274 milyon dolar artışla 30 milyar 411 milyon dolardan 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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