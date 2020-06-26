Merkez Bankası'nın faiz kararı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun geçtiğimiz gün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun geçtiğimiz gün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiğini hatırlatan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, daha önceki 9 kez faiz indirimi gerçekleştirildiğini belirtti.

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Merkez Bankası'nın faiz konusunda aldığı kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, "Faiz oranları son 11 ay boyunca yüzde 24.00 düzeyinden yüzde 8.25'e geldikten sonra durdu. Faiz indirimlerindeki amaç ekonomiyi tekrar canlandırmaktı. Düşen faiz oranları ayrıca şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırmasında ve Covid19 pandemi döneminde şirketlerin ayakta kalmasında kritik rol oynadı. Ancak faiz indirimleriyle birlikte beklenen yatırımlar gelmedi. Bunda elbette korona virüs üreticilerin yatırım planlarını ertelemelerine neden oldu diyebiliriz. Faiz indirimlerinde frene basmanın bir nedeninin bu olduğu söylenebilir" dedi.


Tüm bunların yanı sıra mart, nisan ve mayıs aylarında Covid19'la birlikte ihracatta düşüş yaşandığını kaydeden Kesikbaş, dış ticaret açığında büyüme olduğunu işaret etti. Kesikbaş, "Hiç istemesek ve yerli-milli üretim için çabalasak da üretim yapımızın büyük bir kısmı maalesef ithalata dayalı. Ekonomi canlanırken ara malı ithalatı da arttığından ayağımıza dolanan cari açık kendini göstermeye başladı. Tüm bu sebeplerden dolayı faiz oranlarında şimdilik bir 'es verildi' diyebiliriz" diye aktardı.


Bu noktadan sonra sanayicilerin en büyük beklentisi ya da talebinin ekonominin canlı tutulmasını sağlayacak ortamın yaratılması olduğunun altını çizen Kesikbaş, "Korona virüs tehlikesinin kontrol altında tutulması ve ihracatın çarklarının tekrar dönmeye başlamasını bekliyoruz. Türkiye bu süreci ancak ve ancak üreterek, ama Covid19'dan sonra en sağlıklı koşullarda üreterek aşabilecektir" yorumunu yaptı. - ESKİŞEHİR

Merkez Bankası, Koronavirüs, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı - Son Dakika Ekonomi

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