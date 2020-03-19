Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi - Son Dakika Ekonomi
Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi
6 saat önce
Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.
Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.
Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:12 Kaynak: DHA
Son Dakika Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz" Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması