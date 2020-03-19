Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi

6 saat önce

Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.

Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi, System.String[]

Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:12 Kaynak: DHA

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