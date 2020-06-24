Merkez Bankası'nın imalat sanayi genelinde kapasite kullanım verileri - Son Dakika

Merkez Bankası'nın imalat sanayi genelinde kapasite kullanım verileri

Merkez Bankası'nın imalat sanayi genelinde kapasite kullanım verilerini değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, belirgin bir toparlanma beklediklerini belirtti.

Merkez Bankası'nın imalat sanayi genelinde kapasite kullanım verilerini değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, belirgin bir toparlanma beklediklerini belirtti.

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Merkez Bankası'nın verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak, yüzde 66,0 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8'e ulaştı.


Söz konusu verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Covid 19 ile ilgili gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi" dedi.


Mayıs ayında kapasite kullanımlarındaki toparlanmanın yansımalarını başta ihracat olmak üzere diğer ekonomik göstergelerde de görüldüğünü ifade eden Kesikbaş, "Haziran'da kapasite kullanımlarındaki artış küçük görülse bile bunun ihracat rakamlarımıza da etki edeceğini düşünüyoruz. Covid-19'un ekonomi üzerine etkilerinin Mayıs ayı ile birlikte azalmaya başlamasıyla önümüzdeki aylarda daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Merkez Bankası, Eskişehir, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:47 Kaynak: İHA

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