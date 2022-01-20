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Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam - Son Dakika

Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam

20.01.2022 15:56

Merkez Bankası döviz rezervleri, brüt 287 milyon dolar, nette ise 400 milyon dolar azaldı. Böylece net döviz rezervleri 14 Ocak ile sona eren haftada 7 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 287 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 70 milyar 989 milyon dolar olan rezervler, 14 Ocak ile sona eren haftada 70 milyar 702 milyon dolara geldi.

ALTIN REZERLERİ ARTTI

TCMB altın rezervleri 38 milyar 456 milyon dolardan 38 milyar 847 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 109 milyar 445 milyon dolarken 109 milyar 549 milyon dolar oldu.

NET REZERVLER AZALDI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 400 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 7 milyar 947 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 14 Ocak ile sona eren haftada 7 milyar 547 milyon dolara geldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, Döviz, Ocak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam - Son Dakika
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