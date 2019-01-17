Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Yapılacak

Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Yapılacak

33 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Yapılacak, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın saat 10.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Üç gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.


Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi ise ikinci gündem maddesi olarak görüşülecek.

Üçüncü gündem maddesini de bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına arzı oluşturacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ankara, Ekonomi
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