Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 108 milyar 864 milyon dolara geriledi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 11 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 844 milyon dolar azalışla 65 milyar 336 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Mart'ta 68 milyar 180 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 447 milyon dolar artarak 42 milyar 81 milyon dolardan 43 milyar 528 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolardan 108 milyar 864 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):