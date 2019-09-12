Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Eylül ile biten haftada 347 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Eylül ile biten haftada 347 milyon dolar artarak 101 milyar 852 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 489 milyon dolar yükselerek 75 milyar 896 milyon dolardan 76 milyar 285 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 6 Eylül haftasında 142 milyon dolarlık azalışla 25 milyar 709 milyon dolardan 25 milyar 567 milyon dolara indi.

(İHA)