Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Son Dakika Güncel Haber

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

2 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Eylül ile biten haftada 2 milyar 164 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Eylül ile biten haftada 2 milyar 164 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Eylül ile biten haftada 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 261 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 923 milyon dolardan 77 milyar 184 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 20 Eylül haftasında 903 milyon dolarlık artışa 24 milyar 952 milyon dolardan 25 milyar 855 milyon doları gördü.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:46:51. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]