Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

1 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 186 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 655 milyon dolardan 79 milyar 841 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 4 Ekim haftasında 61 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara indi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı
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