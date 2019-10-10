Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

1 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 186 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 655 milyon dolardan 79 milyar 841 milyon dolara çıktı.


Altın rezervleri ise 4 Ekim haftasında 61 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
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