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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

1 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ekim ile biten haftada 289 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ekim ile biten haftada 289 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ekim ile biten haftada 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 311 milyon dolarlık azalışla 78 milyar 396 milyon dolardan 78 milyar 85 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 18 Ekim haftasında 600 milyon dolarlık artarak 25 milyar 809 milyon dolardan 26 milyar 409 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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