Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

6 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Ekim ile biten haftada 491 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Ekim ile biten haftada 491 milyon dolar arttı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Ekim ile biten haftada 491 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 419 milyon dolarlık artışla 78 milyar 85 milyon dolardan 78 milyar 504 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 25 Ekim haftasında 72 milyon dolarlık artarak 26 milyar 409 milyon dolardan 26 milyar 481 milyon dolara ulaştı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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