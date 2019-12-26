Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

6 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Aralık ile biten haftada 819 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Aralık ile biten haftada 819 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Aralık ile biten haftada 819 milyon dolar artarak 104 milyar 700 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 373 milyon dolarlık artışla 77 milyar 898 milyon dolardan 78 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 20 Aralık haftasında 446 milyon dolarlık artarak 25 milyar 983 milyon dolardan 26 milyar 429 milyon dolara çıktı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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