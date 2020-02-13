Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

6 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Şubat ile biten haftada 384 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Şubat ile biten haftada 384 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Şubat ile biten haftada 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 394 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 856 milyon dolardan 74 milyar 462 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 7 Şubat haftasında 222 milyon dolarlık azalarak 28 milyar 520 milyon dolardan 28 milyar 298 milyon dolara indi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Banka, TCMB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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