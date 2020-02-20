Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

7 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Şubat ile biten haftada 1 milyar 296 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Şubat ile biten haftada 1 milyar 296 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Şubat ile biten haftada 1 milyar 296 milyon dolar artarak 104 milyar 56 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 9 milyon dolarlık artışla 74 milyar 462 milyon dolardan 75 milyar 471 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri de 14 Şubat haftasında 287 milyon dolarlık artarak 28 milyar 298 milyon dolardan 28 milyar 585 milyon dolar oldu.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, 14 şubat, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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