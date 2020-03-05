Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

6 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Şubat ile biten haftada 5 milyar 154 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Şubat ile biten haftada 5 milyar 154 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Şubat ile biten haftada 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 395 milyon dolarlık artışla 73 milyar 19 milyon dolardan 77 milyar 414 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri de 28 Şubat haftasında 759 milyon dolarlık artarak 29 milyar 652 milyon dolardan 30 milyar 411 milyon dolar oldu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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