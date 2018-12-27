Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Azaldı

23 dakika önce

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Aralık ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Azaldı, System.String[]
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Aralık ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 21 Aralık ile biten haftada 468 milyon azalarak 90 milyar 91 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de 659 milyon dolar azalarak 72 milyar 929 milyon dolardan 72 milyar 270 milyon dolara indi. Altın rezervlerinde ise 21 Aralık haftasında 191 milyon dolar artışla 19 milyar 630 milyon dolardan 19 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:56 Kaynak: İHA

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