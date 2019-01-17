Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Azaldı
28 dakika önce
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Ocak ile biten haftada 358 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası
'nın toplam rezervleri, 11 Ocak ile biten haftada 358 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 11 Ocak ile biten haftada 358 milyon azalarak 92 milyar 811 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de 481 milyon dolar azalarak 72 milyar 931 milyon dolardan 72 milyar 450 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 11 Ocak haftasında 123 milyon dolar artarak 20 milyar 238 milyon dolardan 20 milyar 361 milyon dolara yükseldi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı
MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı
Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi
Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü