Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

3 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos ile biten haftada 29 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos ile biten haftada 29 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos ile biten haftada 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 30 milyon dolar azalarak 76 milyar 826 milyon dolardan 75 milyar 796 milyon dolara geriledi.


Altın rezervleri ise 29 Ağustos haftasında 1 milyar 1 milyon dolarlık artışla 24 milyar 708 milyon dolardan 25 milyar 709 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
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