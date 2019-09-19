Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

58 dakika önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 977 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 977 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 977 milyon dolar azalarak 100 milyar 875 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 362 milyon dolarlık düşüşle 76 milyar 285 milyon dolardan 75 milyar 923 milyon dolara indi.


Altın rezervleri ise 13 Eylül haftasında 615 milyon dolarlık azalışla 25 milyar 567 milyon dolardan 24 milyar 952 milyon doları gördü. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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