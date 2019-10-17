Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

2 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Ekim ile biten haftada 1 milyar 626 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Ekim ile biten haftada 1 milyar 626 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Ekim ile biten haftada 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 104 milyar 205 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolarlık azalışla 79 milyar 841 milyon dolardan 78 milyar 396 milyon dolara indi.


Altın rezervleri de 11 Ekim haftasında 181 milyon dolarlık azalışla 25 milyar 990 milyon dolardan 25 milyar 809 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı
Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:20:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]